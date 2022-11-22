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Врач предупредил об опасных последствиях ожирения для мужчин

Врач Хациев: лишний вес у мужчин может привести к падению уровня тестостерона и снижению либидо
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Лишний вес негативно влияет на гормональный фон мужчин за счет висцерального жира, в результате чего снижаются репродуктивные возможности. Об этом «Известиям» 22 ноября рассказал бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

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Так он прокомментировал исследование команды ученых из США, Израиля и Дании, которые выяснили, что фертильность мужчин во всем мире снизилась на 50% за последние полвека. Основными причинами, по их словам, являются лишний вес у мужчин, а также повсеместные химические вещества в окружающей среде.

«Жировая ткань, которая присутствует в большом объеме при лишнем весе и ожирении, метаболически активна. Это касается так называемого висцерального жира, который обволакивает внутренние органы. От него крайне сложно избавиться, и именно он в значительной степени ухудшает гормональный фон человека. Влияние висцерального жира у мужчин выражается в падении уровня тестостерона, а значит, и снижении либидо, и репродуктивных возможностей», — объяснил врач.

Как отметил специалист, ограничение репродуктивных функций — одно из множества состояний, к которым приводит ожирение. Оно также может стать причиной сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа и сонное апноэ, приводить к проблемам с сердцем и суставами. Именно поэтому, по словам Хациева, важно бороться с лишним весом, чтобы не допускать развития ожирения.

«Лишний вес не является болезнью, но вполне может привести к ожирению, которое, в свою очередь, является серьезным хроническим рецидивирующим заболеванием. Оно не только ухудшает качество жизни, но и влияет на все системы организма», — отметил он.

Чтобы не допустить развития ожирения, рекомендуется контролировать свое питание, регулярно заниматься спортом и придерживаться режима труда и отдыха. Но если ожирение уже наступило, то крайне важно обращаться к профильным специалистам — эндокринологам и бариатрам.

На сегодняшний день наиболее эффективным методом борьбы с ожирением является бариатрическая хирургия: прооперированные пациенты теряют больше половины избыточный масса тела в течение 1–1,5 лет, у каждого 9 из них наступает длительная ремиссия сахарного диабета 2 типа в течение 5 лет и более, добавил Хациев.

16 ноября медицинский директор Международного центра репродуктивной медицины (МЦРМ), врач уролог-андролог высшей категории Игорь Корнеев рассказал, что снижение фертильности, то есть способности к зачатию, у мужчин может быть связано с загрязнением окружающей среды, неправильным образом жизни и сопутствующими заболеваниями. Так, снижение концентрации и числа сперматозоидов в эякуляте может быть связано с курением, злоупотреблением алкоголем, недостаточной физической активностью и ожирением.

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