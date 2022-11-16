Названы возможные причины резкого сокращения способности мужчин к зачатию

Снижение фертильности мужчин, то есть способности к зачатию, может быть связано с загрязнением окружающей среды, неправильным образом жизни и сопутствующими заболеваниями. Об этом «Известиям» 16 октября рассказал медицинский директор Международного Центра Репродуктивной Медицины (МЦРМ), врач уролог-андролог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Корнеев.

Накануне было опубликовано международное исследование, показавшее, что концентрация половых клеток у мужчин снизилась примерно на 50% в промежутке между 1973 и 2018 годами. При этом такая тенденция была выявлена во всех регионах мира, а не только в развитых странах, как считалось ранее.

«Специалисты по мужскому репродуктивному здоровью предполагают, что наблюдающееся у мужчин большинства стран мира снижение концентрации и числа сперматозоидов в эякуляте может быть обусловлено совокупностью неблагоприятных факторов, вызванных загрязнением окружающей среды (фталатами, пестицидами, солями тяжелых металлов и др.), образом жизни (курение, злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности), а также сопутствующими заболеваниями (ожирение, метаболический синдром, инфекционно-воспалительные заболевания органов репродуктивной системы)», — объяснил Корнеев.

В свою очередь врач акушер-гинеколог репродуктолог МЦРМ, кандидат медицинских наук Валентина Савина оценила текущую ситуацию с фертильностью современных женщин. Принимая во внимание увеличение частоты женского бесплодия во всем мире, были проведены многочисленные исследования, посвященные данному вопросу.

«В результате исследователи не нашли однозначного ответа по данному вопросу. При этом определено, что бесплодие является мультифакториальным, то есть зависящим от множества факторов, таких как экология, поздняя реализация репродуктивной функции, вредные привычки, психологические факторы, модификация образа жизни», — отметила специалист.

Соответствующее исследование провела группа специалистов из Израиля, США, Дании, Бразилии и Испании. Статью 15 ноября опубликовали в журнале Human Reproduction Update. Ученые выяснили, что среднее количество сперматозоидов у мужчин во всем мире сократилось более чем вдвое в период с 1973 по 2018 год.

«В целом мы наблюдаем значительное снижение количества сперматозоидов во всем мире более чем на 50 процентов за последние 46 лет, и это снижение ускорилось в последние годы», — заявил профессор Еврейского университета Иерусалима (Израиль) Хагай Левин, слова которого приводит газета Financial Times.

По словам ученого, это серьезная проблема, способная «угрожать выживанию человечества»

В конце октября врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк перечислила «Известиям» факторы, влияющие на возможность зачатия. По ее словам, имеет значение возраст партнера: у мужчин после 45–50 лет меняются качество и количество активных сперматозоидов.