Врач назвала неожиданный факт, влияющий на возможность зачатия

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк 30 октября перечислила «Известиям» факторы, влияющие на возможность зачатия.

«Самый главный фактор — это день менструального цикла. Около восьми дней цикла дают возможность женщине забеременеть, немножко до овуляции и еще меньше после нее. Второй, не менее важный, фактор — возраст женщины. До 30 лет и после 30 лет, особенно 35 лет, — совершенно разная возможность иметь успех. В более молодом возрасте, скажем, в 20 лет, почти все циклы овуляторные, с возрастом овуляции могут происходить раз в три месяца и реже», — сказала врач.

При этом возраст партнера также имеет значение, у мужчин после 45–50 лет меняется качество и количество активных сперматозоидов, добавила Фисюк.

«Третья причина — вес, как женщины, так и мужчины. Партнеры с низкой массой тела и с ожирением находится в группе риска по заниженной фертильности. Очень часто предварительная рекомендация снизить вес, войти в параметр индекса массы тела ИМТ с 17–27 дают положительный эффект», — сказала она.

Курение и алкоголь также значительно снижают фертильность, подчеркнула врач.

«Курение — это путь к преждевременному истощению яичников. При обследовании обращает на себя внимание значительное снижение одного из важных гормонов репродуктивной системы —фолликулостимулирующего гормона. Другая, не менее пагубная, привычка — это частое и в больших количествах употребление алкоголя, причем даже прием алкогольных коктейлей или малоалкогольных напитков. У женщин, как результат, ановуляция. У мужчин за счет подавления тестостерона это приводит к снижению сперматогенеза и к импотенции. Все виды наркотиков подавляют фертильность», — сказала Фисюк.

Кроме того, одежда может повлиять на фертильность мужчин. По словам врача, ношение обтягивающих брюк снижает качество спермы более чем в два раза.

Для того чтобы повысить шансы на зачатие, следует заниматься спортом, однако и здесь нужно знать меру, отметила специалист.

«Речь идет о правильной и дозированной нагрузке, такие занятия как плавание, ходьба, фитнес, йога, пилатес. Интенсивные нагрузки, как у мужчин, так и у женщин, значительно снижают возможность к зачатию», — заключила Фисюк.

10 октября акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов посоветовал россиянкам комплексно подойти к планированию беременности. Также он добавил, что нужно сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности. Специалист предупредил, что при подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств.