Гинеколог дал россиянкам советы по планированию беременности

При планировании беременности нужно обязательно рассказать своему врачу акушеру-гинекологу, что вы хотели бы родить ребенка в течение ближайшего года или двух. Об этом акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов рассказал в понедельник, 10 октября.

«Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти необходимое обследование и выявить так называемые «факторы риска», провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни», — сказал врач в беседе с Lenta.Ru.

Также он добавил, что нужно сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности, подчеркнул врач.

Тажетдинов отметил, что следует сделать ряд анализов: общий анализ мочи, клинический анализ крови, анализы на определение уровня глюкозы в плазме венозной или капиллярной крови, определение сывороточных антител к бледной трепонеме, антигенов и антител ВИЧ-1/2, выявление HBsAg, анти-HCV, определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), антител к вирусу краснухи.

Также необходимо определить группу крови и резус-фактор, так как при отрицательном резус-факторе женщины следует уточнить резус-принадлежность партнера.

Специалист предупредил, что при подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств. По словам акушера-гинеколога, все это отрицательно влияет на фертильность, вынашивание и исход беременности.

Врач добавил, что желательно снизить стрессовые нагрузки, обеспечить умеренную физическую нагрузку и нормализовать режим сна и бодрствования. Отход ко сну должен быть не позднее 23:00, а его длительность — около 7-8 часов.

Тажетдинов отметил, что сбалансированный рацион и нормализация массы тела повышают вероятность зачатия и нормального течения беременности.

«Несбалансированное питание может стать причиной дефицита витаминов, микро — и макронутриентов, повышающих перинатальный риск. Белковый компонент рациона должен составлять не менее 120 грамм в сутки. Не следует злоупотреблять фруктами — оптимально съедать два крупных плода в день. Целесообразно увеличить употребление жирной рыбы: лосося, форели, сельди, сардины, кильки, а также морепродуктов — их съедать более 350 г в неделю», — сказал гинеколог.

Он отдельно предупредил, что не нужно покупать в аптеке различные витамины для беременных и пищевые добавки, по-настоящему эффективный препарат может подобрать только врач.

Ранее, 27 сентября, стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук рассказал, что во время беременности или сразу после родов зубы могут начать болеть или крошиться из-за нехватки крайне важных для них микроэлементов — кальция и фтора.