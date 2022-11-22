Военный эксперт рассказал о поставленных на Украину ракетах Brimstone-2

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев во вторник, 22 ноября, рассказал «Известиям», что ракеты Brimstone-2, которые Великобритания поставила на Украину, очен дорогие и ждать их в больших количествах на фронте не стоит.

«Это очень современная, малогабаритная ракета с небольшой боевой частью. Brimstone-2 имеет лазерное наведение. Заявляется, что у этой ракеты очень высокая точность, она может эффективно применяться в жилой застройке. Попасть в окно офисного здания и уничтожить всё, что есть в помещении, такая ракета может. Brimstone-2 будут востребованы силами специальных операций. Конечно, эти ракеты могут быть применены в обычном бою, но это будет слишком дорогим удовольствием», — объяснил Корнев.

Как пояснил специалист, ракеты нужны для поражения точечных и особо важных целей. Это могут быть командные пункты, особо важные оборонительные узлы. Производитель ракеты рекомендует использовать их попарно — это обеспечивает стопроцентное поражение цели. Дальность последней модификации составляет до 60 км.

«Brimstone-2 очень дорогая, и говорить о том, что они появятся на всех участках фронта, нельзя. Думаю, они поставлены не в единичных экземплярах. Можно уверенно предположить, что передадут не менее десятка таких ракет, но насколько больше — неизвестно. У самой Великобритании их не так уж и много», — заключил Корнев.

О том, что Великобритания поставила на Украину Brimstone-2, ранее в этот день сообщила газета The Telegraph. Отмечалось, что примерная стоимость одного боеприпаса составляет $207 тыс.

При этом 20 ноября глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Так, по его словам, существует опасность того, что военная техника попадет в руки террористов.

Ранее, 2 ноября, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о необходимости пополнить ракетные запасы королевства, которые истощились на фоне оказания военной помощи Украине. По его словам, 500 противотанковых ракетных комплексов NLAW будут доставлены в следующем году от производителя ракет Thales UK.

До этого, 28 октября, сообщалось, что Британия могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

В середине октября стало известно, что Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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