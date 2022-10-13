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Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS

The Times: Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS
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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом в среду, 12 октября, сообщила газета The Times.

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Как отмечает издание, власти США до конца текущего года направят на Украину два ЗРК NASAMS. При этом еще шесть таких комплексов Вашингтон обещает поставить позднее. Согласно информации газеты, британское правительство передаст Киеву дополнительно 18 гаубиц. Ранее Лондон уже отправлял украинским властям 20 гаубиц М109.

В тот же день министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна поставит Украине ракеты для противовоздушной обороны. По ее словам, решение о поставке ракет общей стоимостью €15 млн было принято после массированных ракетных ударов ВС РФ по стратегическим украинским объектам.

Ранее, 11 октября, Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Тогда же президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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