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Нидерланды поставят Украине ракеты для противовоздушной обороны

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Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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Нидерланды поставят Украине ракеты для противовоздушной обороны. Об этом в среду, 12 октября, заявил министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

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«Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины», — говорится в сообщении.

По его словам, решение о поставке ракет общей стоимостью €15 млн было принято после массированных ракетных ударов ВС РФ по стратегическим украинским объектам.

Оллонгрен подчеркнул, что Нидерланды продолжат военную поддержку Украины.

Днем ранее Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

За день до этого президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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