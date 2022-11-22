Британия поставила Украине модернизированные ракеты Brimstone

Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, сообщает газета The Telegraph. Боеприпасы оснащены лазерной системой наведения. Их могут запускать как с самолетов, так и с наземных установок. Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, передает телеканал «Известия». Примерная стоимость одного боеприпаса — $207 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.