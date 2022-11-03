Британия подписала контракт на пополнение ракетных запасов из-за поставок Украине

Великобритания подписала соглашение о начале пополнения своих ракетных запасов, которые истощились в результате поставок оружия на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в среду, 2 ноября, во время выступления в парламентском комитете.

По его словам, 500 противотанковых ракетных комплексов NLAW будут доставлены в следующем году от производителя ракет Thales UK.

«В следующем году будет подписана еще одна сделка на поставку тысяч единиц данного оружия для Великобритании и других заказчиков», — передает слова Уоллеса Defence News.

Уоллес также сообщил о необходимости увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП к 2030 году.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Британия могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

В середине октября The Times также сообщала, что Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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