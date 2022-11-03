Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автомобиль инкассаторов попал в смертельное ДТП в Татарстане
Мир
В Красном Кресте поприветствовали возвращение РФ к зерновой сделке
Мир
Северная Корея запустила вторую и третью баллистические ракеты
Мир
Китай назвал расследование РФ по биолабораториям заслуживающим ответа
Мир
Ракета КНДР пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан
Туризм
Доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров
Мир
МИД Финляндии заявил о риске «кризисной ситуации» из-за вступления в НАТО
Мир
Британия подписала контракт на пополнение ракетных запасов из-за поставок Украине
Экономика
Продажи ноутбуков в РФ выросли за счет китайских брендов
Мир
Обозреватель NYT рекомендовал США установить контроль над военными целями Украины
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из HIMARS и натовские снаряды
Мир
Yonhap сообщило о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря
Сюжет:

Британия подписала контракт на пополнение ракетных запасов из-за поставок Украине

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Natalia Campos
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания подписала соглашение о начале пополнения своих ракетных запасов, которые истощились в результате поставок оружия на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в среду, 2 ноября, во время выступления в парламентском комитете.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

По его словам, 500 противотанковых ракетных комплексов NLAW будут доставлены в следующем году от производителя ракет Thales UK.

«В следующем году будет подписана еще одна сделка на поставку тысяч единиц данного оружия для Великобритании и других заказчиков», — передает слова Уоллеса Defence News.

Уоллес также сообщил о необходимости увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП к 2030 году.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Британия могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

В середине октября The Times также сообщала, что Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022