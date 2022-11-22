Число жертв пожара на заводе в Китае возросло до 38
Число погибших в результате пожара на заводе в Аньяне в центральном Китае возросло до 38. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила местная телерадиокомпания RTHK.
Отмечается, что департамент общественной безопасности задержал соответствующих подозреваемых.
Ранее в этот день сообщалось о 36 жертвах возгорания на заводе в китайской провинции Хэнань. Кроме того, отмечалось, что двое пропали без вести.
Пожар начался в китайской провинции Хэнань в 16:22 в понедельник, 21 ноября, и был локализован в 20:00.
В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники.
При этом все обстоятельства случившегося устанавливаются. В частности, предстоит определить, было ли нарушение техники безопасности, а также кто ответственен за возгорание.