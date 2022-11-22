Не менее 36 человек погибли при пожаре на заводе в Китае
По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара на заводе в китайской провинции Хэнань. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает CGTN.
«В общей сложности 36 человек погибли, двое получили ранения и двое пропали без вести после того, как в понедельник днем загорелся завод в Аньяне, провинция Хэнань, центральный Китай», — говорится в публикации.
Отмечается, что пожар начался в 16:22 и был локализован в 20:00. В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники. В настоящий момент организован поиск пропавших.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудникам управления по чрезвычайным ситуациям предстоит выяснить, имеет ли место нарушение техники безопасности, а также определить ответственных за возгорание.
Ранее, 9 ноября, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Согласно имеющимся данным, сообщений о пострадавших не поступало. Угрозы для близлежащих построек объявлено не было.