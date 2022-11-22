Ольга Бузова назвала Моргенштерна предателем родины

Певица Ольга Бузова 21 ноября назвала рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр физлиц-иноагентов) человеком, предавшим родину.

В Сети появилось видео, где она объяснила, почему больше не слушает исполнителя.

«Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — заявила певица.

В этот же день сам Моргенштерн прокомментировал ситуацию в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией).

«Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались… Как я за пару месяцев предателем-то стал?», — написал рэпер.

Ранее, 19 октября, Моргенштерн пожаловался на то, что ему пришлось уехать из России из-за интервью Собчак.

25 октября прошлого года в разговоре с Собчак Моргенштерн сказал, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». Наверное, гордиться просто нечем, заявил тогда рэпер.

На следующий день Моргенштерн уточнил, что его фразу о Дне Победы вырвали из контекста.

После этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера Моргенштерна о Дне Победы. В ноябре СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие посчитало, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал в Дубай.