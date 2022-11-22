Реклама
Прямой эфир
Мир
Британский наемник пожаловался на пережитое в рядах ВСУ
Общество
Обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Подмосковье
Мир
Полицейский погиб в результате нападения на юго-востоке Ирана
Мир
Не менее 36 человек погибли при пожаре на заводе в Китае
Мир
Сирия предупредила Турцию об угрозе прямого столкновения двух армий
Мир
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
Спорт
США и Уэльс сыграли вничью в матче ЧМ-2022 по футболу
Мир
Четыре человека погибли в Ираке в результате взрыва газа
Происшествия
Пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы
Мир
TAC заявил о ловушке для НАТО из-за слов Зеленского о ракетах в Польше
Мир
СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО

Ольга Бузова назвала Моргенштерна предателем родины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Ольга Бузова 21 ноября назвала рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр физлиц-иноагентов) человеком, предавшим родину.

Клиповое давление: от имени Моргенштерна мошенники крадут платежные данные
Фейковое видео провоцирует фанатов ввести банковские реквизиты на фишинговом сайте

В Сети появилось видео, где она объяснила, почему больше не слушает исполнителя.

«Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — заявила певица.

В этот же день сам Моргенштерн прокомментировал ситуацию в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией).

«Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались… Как я за пару месяцев предателем-то стал?», — написал рэпер.

Ранее, 19 октября, Моргенштерн пожаловался на то, что ему пришлось уехать из России из-за интервью Собчак.

25 октября прошлого года в разговоре с Собчак Моргенштерн сказал, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». Наверное, гордиться просто нечем, заявил тогда рэпер.

На следующий день Моргенштерн уточнил, что его фразу о Дне Победы вырвали из контекста.

После этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера Моргенштерна о Дне Победы. В ноябре СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие посчитало, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал в Дубай.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022