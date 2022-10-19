Моргенштерн обвинил Собчак в невозможности вернуться в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен в реестр физлиц-иноагентов) заявил 19 октября, что из-за интервью Ксении Собчак, которое он дал год назад, теперь не может вернуться в Россию.

«Собчак — это фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну. <...> как проходит интервью Собчак — с ней ездит команда специалистов; квалифицированный психолог-журналист, который ей по микронаушнику подсказывает. Он сидит в другой комнате и слушает всё <...> и говорит — а вот сейчас плавненько выводим на эту тему и «подкапываем» здесь. Даже то, что она такая «мразь» — это не ее заслуга. Это заслуга ее команды», — объяснил Моргенштерн в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Он отметил, что проблемы с правоохранительными органами начались у него после высказывания про 9 Мая.

В разговоре с Собчак Моргенштерн сказал, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». Наверное, гордиться просто нечем, заявил тогда рэпер.

26 октября 2021 года Моргенштерн уточнил, что в интервью его фразу о Дне Победы вырвали из контекста. Он подчеркнул, что СМИ, как всегда, переворачивают его слова «в своих грязных целях». По словам Моргенштерна, он уважает и гордится ветеранами. Рэпер также принес свои извинения.

В октябре прошлого года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера Моргенштерна о Дне Победы.

В ноябре СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие посчитало, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

В свою очередь сам Бастрыкин заявил на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА, что Моргенштерн фактически торгует наркотиками в соцсетях и вовлекает в это российскую молодежь.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал в Дубай.