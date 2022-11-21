Анкара обвинила Запад в попытке дестабилизировать Турцию

Страны Запада своей поддержкой террористов предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в Турции. Об этом 21 ноября заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Наши западные союзники должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке [курдским организациям]. Они прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок», — написал он на своей странице в Twitter.

Взрыв в Стамбуле прозвучал 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. Среди пострадавших — трое россиян. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая в совершении теракта задержана. Ею оказалась гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Параллельно с этим задержаны еще 50 подозреваемых.

Как заявили в МВД Турции, за происшествием могут стоять Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Анкара считает террористическими.

Намекая на связи Вашингтона с YPG, глава МВД Турции Сулейман Сойлу резко ответил на соболезнования со стороны США по поводу взрыва. По его мнению, их можно расценивать, как если бы убийца первым прибыл на место преступления.