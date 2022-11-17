Подозреваемая в стамбульском теракте рассказала о сообщнике

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии Ахлам Альбашир рассказала, что во время преступления была не одна. Об этом передает телеканал NTV в четверг, 17 ноября.

Альбашир пояснила, что на месте происшествия был ее соучастник, который вел за ней наблюдение и дал команду осуществить взрыв.

Она также рассказала, что в июле ее отправил в Турцию администратор Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, под кодовым именем Хаджи.

По словам подозреваемой, Хаджи передал ей 400 лир и два мобильных телефона, после чего она отправилась в Идлиб, где встретилась с еще одним соучастником.

Затем, по словам Альбашир, они вместе поехали в Стамбул и начали подготовку к теракту.

Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта.

15 ноября в центральном районе Стамбула Фатих взорвался автомобиль, сгорели еще четыре припаркованных рядом машины. Власти рассматривают версию теракта.