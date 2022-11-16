Реклама
Прямой эфир
Происшествия
При уничтожении «Точки-У» над Белгородской областью погиб один человек
Мир
США считают приоритетом поставки Украине средств ПВО
Мир
Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы
Мир
В Мексике эвакуировали заксобрание штата Тамаулипас из-за угрозы взрыва бомбы
Мир
В Чехии сообщили об отсутствии проблем с поставками нефти по южной ветке «Дружбы»
Мир
Постпред РФ допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года
Экономика
В России просроченную еду будут продавать на бирже вторсырья
Мир
Президенты Польши и США начали переговоры после инцидента с ракетами
Спорт
Иранский футболист Даеи отказался посещать ЧМ-2022 из-за ситуации в стране
Мир
Генсек НАТО отметил необходимость установить все факты инцидента с ракетами в Польше
Мир
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Мир
Пентагон отказался спекулировать на теме ЧП в Польше в отсутствие фактов

В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В стамбульском районе Фатих прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем. Об этом сообщает турецкий интернет-портал Mynet во вторник, 15 ноября.

Как уточняется, в результате возгорания одного автомобиля огонь перекинулся на еще четыре припаркованные машины. Из-за пожара в одном из авто прогремел взрыв.

В материале отмечается, что еще несколько хлопков были слышны сквозь пламя.

Пожарные службы потушили транспортные средства. На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала. Детали произошедшего выясняются.

Ранее, 13 ноября, в центре Стамбуле прогремел взрыв. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан.

По данным турецкого минюста, по делу о теракте на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых. По информации газеты Milliyet, одна из них, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, во время допроса призналась в своей связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022