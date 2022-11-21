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В Госдуме указали на возможность диалога с новой украинской властью

Депутат Журова: России будет проще договориться с новой властью Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Действующий президент Украины Владимир Зеленский вряд ли откажется от своих предложений для урегулирования конфликта, поэтому России, возможно, будет проще договориться со следующим украинским лидером. Об этом 21 ноября заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

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Таким образом она прокомментировала заявление вице-спикера Совфеда Константина Косачева о том, что отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве.

«Зеленский наговорил того, что требуется в его понимании для урегулирования конфликта, мы это никогда не выполним. Несомненно, для следующего руководителя, если такой будет, давать какие-то другие обещания уже возможно. И уже будут воспринимать его совершенно по-новому, потому что Зеленский от своих слов вряд ли отступится. А мы идти на то, что невыгодно России, грозит ее безопасности, и на многие другие предложения, которые исходят от киевской власти, не будем», — приводит слова Журовой «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат добавила, что Москве «будет проще» договориться с новой киевской властью. При этом, как она отметила, возможно, не получится сразу найти понимание по всем пунктам, «но по крайней мере о каких-то моментах можно будет вести диалог».

15 ноября Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности страны. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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