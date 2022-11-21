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Сюжет:

В Совфеде назвали условия для улучшения отношений РФ с Украиной

Сенатор Косачев: отношения РФ с Украиной улучшатся после смены власти в Киеве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Нормализация отношений России и Украины возможна только после смены украинской власти. Об этом 21 ноября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — сказал он в интервью aif.ru.

По словам политика, от киевского режима он не ждет ничего хорошего, так как Киев находится в плену у своих же предыдущих действий и установок, не имея свободы маневра.

Косачев отметил, что необходимо принуждать Киев к исполнению своих же обязательств. Он подчеркнул, что принцип, заложенный в Минские соглашения в 2014–2015 годах, не утратил значения.

Внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с населением страны, подчеркнул политик.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Путин объявил об этом решении на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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