Россия намерена достигнуть цели, поставленный в ходе спецоперации по защите Донбасса. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал 21 ноября на брифинге заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы не стремится к переговорам, а лишь «хочет добиться затишья в боевых действиях».

Соответствующее заявление Зеленский сделал несколькими днями ранее в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Так он прокомментировал возможность возобновления переговорного процесса между РФ и Украиной.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — сказал Песков журналистам.

Также Песков прокомментировал заявление вице-спикера Совфеда Константина Косачева о том, что отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве.

«Россия стремится достигнуть своих целей спецоперации. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах», — сказал он, напомнив, что в цели спецоперации не входит смена власти на Украине.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

В тот же день Песков указал, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

До этого, 2 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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