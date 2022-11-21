Врач призвал не употреблять алкоголь на голодный желудок

Врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин призвал не употреблять алкоголь на голодный желудок.

В беседе со «Спорт-Экспрессом» 19 ноября врач объяснил, что без еды этанол оказывает более сильное разрушающее воздействие на слизистую, а также усваивается гораздо быстрее.

Также он призвал не закусывать алкоголь жирной пищей, поскольку такое сочетание может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Лучше в качестве закуски подойдет тарелка овощей.

После застолья врач посоветовал проводить «курс реабилитации», то есть позволить себе отдохнуть и физически восстановиться, чтобы компенсировать нанесенный здоровью ущерб, пишет Pravda.Ru.

10 ноября врач-нарколог Алексей Магалиф в разговоре с сайтом kp.ru заявил, что если полностью отказаться от алкоголя, то организм очистится от токсинов уже через неделю. После выхода из запоя человек может испытывать мигрень, тошноту, боли в мышцах и дрожание рук и ног. Такое состояние может длиться около недели. В это время важно пить печеночные ферменты, препарат с калием для сердца, сорбенты и витамины, отмечает телеканал «360».

3 ноября врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что употребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина увеличивает риск образования тромбов. По ее словам, алкогольные напитки оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а также повышают свертываемость крови и провоцируют перепады артериального давления.

В январе старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский предупредил, что прием некоторых лекарств вместе с алкоголем может быть смертельно опасным для человека. Среди таких препаратов эксперт назвал парацетамол, антибиотики и лекарственные средства для снижения уровня холестерина (статины).

По словам Роговского, спиртное ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты, а также существенно ослабить действие препарата, отмечает телеканал «Звезда».