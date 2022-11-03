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Диетолог оценила влияние кофе и алкоголя на риск образования тромбов

Диетолог Королева: алкоголь и кофе увеличивают риск образования тромбов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что употребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина увеличивает риск образования тромбов.

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По словам специалиста в беседе с телеканалом «Москва 24» в среду, 2 ноября, алкогольные напитки оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а также повышают свертываемость крови и провоцируют перепады артериального давления.

«Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов», — подчеркнула врач.

Медик предупредила, что также негативное воздействие оказывают энергетики и кофе. Если злоупотреблять такими напитками, можно получить обезвоживание организма и повышение риска тромбообразования. Кроме того, они негативно влияют и на нервную систему, отмечает Pravda.Ru.

Ранее, 2 ноября, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии депздрава Валентин Скрябин посоветовал не снимать стресс алкоголем. По его словам, спиртное лишь усугубляет проблемы, а не решает их. Со стрессом лучше бороться при помощи прогулок, общения с близкими, спорта, пишет RT.

13 октября эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала о вреде кофе при некоторых симптомах. Так, кофе нельзя пить при головной боли, головокружении и тошноте. Также, по словам врача, кофеин способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна. Не рекомендуется пить этот напиток и при приступах аритмии или сердцебиения.

В сентябре врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о плюсах отказа от кофе. По ее словам, чрезмерное употребление этого напитка чревато обезвоживанием. От него лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, аллергиями и высоким артериальным давлением. Для того чтобы избавиться от кофеиновой зависимости, врач посоветовала нормализовать режим сна, повысить уровень физической активности, следить за рационом питания и работать со стрессом, пишет НСН.

В августе «Ридус» перечислил продукты, которые помогут зарядиться бодростью без кофе и энергетиков. К ним относится миндаль, авокадо, свежие овощи с оливковым маслом, а также черника.

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