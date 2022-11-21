Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские «Смерчи» уничтожили четыре вертолета украинских националистов
Мир
NYT подтвердила подлинность видеозаписи с убийством российских военнопленных
Общество
Синоптик предрек аномальный холод в некоторых регионах России
Мир
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31 %
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Туризм
Индонезия ожидает запуска прямых рейсов в Россию к лету
Общество
На сгоревшем цветочном складе в Москве проводили вечеринки с генераторами дыма
Общество
В Москве арестовали мужчину за убийство 15-летней давности
Общество
В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников
Происшествия
ДТП с участием автобуса произошло в Красноярском крае
Мир
Сын Трампа высмеял финансирование Киева Вашингтоном
Общество
В России предложили использовать маткапитал для получения процентов
Сюжет:

Синоптик предрек аномальный холод в некоторых регионах России

Вильфанд предупредил об аномальном холоде в некоторых регионах России
0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областях, а также на юге Красноярского края, Хакасии и в других регионах Западной Сибири и Урала.

Умелые ручки: как завести в мороз машину
Специалисты автомобильной отрасли дали советы водителям

В беседе с ТАСС в понедельник, 21 ноября, специалист отметил, что температурный фон в указанных регионах будет на 14–16 градусов ниже нормы. В некоторых из них могут быть морозы до –37 градусов.

Синоптик уточнил, что в Челябинской и Курганской областях со среды, 23 ноября, похолодает до –20…–25 градусов. В Омской области ожидается мороз до –30...–32 градусов, в Новосибирской области столбики термометров опустятся до –29…–31 градуса. В Томской области прогнозируется до –30…–37 градусов. В Алтайском крае с четверга, 24 ноября, будет до –27…–30 градусов, отмечает Life.ru.

Специалист добавил, что мороз до –35…–37 градусов во второй половине недели ожидается в Туве, Хакасии и на юге Красноярского края.

Вильфанд отметил, что самая низкая температура в ближайшие дни прогнозируется в Якутии и на Чукотке, где ожидается –34…–42 градуса и –40…–44 градуса соответственно, пишет Федеральное агентство новостей.

Накануне, 20 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ледяных дождях в Москве на этой неделе. По его словам, ледяные дожди придут в столичный регион во вторник, 22 ноября, пишет НСН. Согласно прогнозам, дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм, в Подмосковье — от 2 мм на востоке до 10 мм на западе, пишет РИАМО.

Непогода также ожидается в Смоленской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Ярославской, Ивановской и других областях, отмечает сайт kp.ru.

Тишковец призвал водителей быть внимательным на проезжей части.

20 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в столице достигла отметки 12 см, что соответствует климатической норме декабря, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022