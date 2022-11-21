Синоптик предрек аномальный холод в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областях, а также на юге Красноярского края, Хакасии и в других регионах Западной Сибири и Урала.

В беседе с ТАСС в понедельник, 21 ноября, специалист отметил, что температурный фон в указанных регионах будет на 14–16 градусов ниже нормы. В некоторых из них могут быть морозы до –37 градусов.

Синоптик уточнил, что в Челябинской и Курганской областях со среды, 23 ноября, похолодает до –20…–25 градусов. В Омской области ожидается мороз до –30...–32 градусов, в Новосибирской области столбики термометров опустятся до –29…–31 градуса. В Томской области прогнозируется до –30…–37 градусов. В Алтайском крае с четверга, 24 ноября, будет до –27…–30 градусов, отмечает Life.ru.

Специалист добавил, что мороз до –35…–37 градусов во второй половине недели ожидается в Туве, Хакасии и на юге Красноярского края.

Вильфанд отметил, что самая низкая температура в ближайшие дни прогнозируется в Якутии и на Чукотке, где ожидается –34…–42 градуса и –40…–44 градуса соответственно, пишет Федеральное агентство новостей.

Накануне, 20 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ледяных дождях в Москве на этой неделе. По его словам, ледяные дожди придут в столичный регион во вторник, 22 ноября, пишет НСН. Согласно прогнозам, дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм, в Подмосковье — от 2 мм на востоке до 10 мм на западе, пишет РИАМО.

Непогода также ожидается в Смоленской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Ярославской, Ивановской и других областях, отмечает сайт kp.ru.

Тишковец призвал водителей быть внимательным на проезжей части.

20 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в столице достигла отметки 12 см, что соответствует климатической норме декабря, отмечает агентство городских новостей «Москва».