Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе

В Москве 22 ноября пройдет ледяной дождь. Об этом 20 ноября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его информации, ледяные дожди и крупа в столице начнутся с 9:00 вторника и продолжатся до полудня.

«Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм, в Подмосковье — от 2 мм на востоке, до 10 мм — на западе», — написал он в своем Telegram-канале.

Тишковец предупредил водителей, что на обледенелой дороге тормозной путь увеличивается в три раза, в связи с чем необходимо сохранять осторожность.

Также 21 ноября ледяные дожди с диаметром отложения до 4 мм пройдут в Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Саратовской областях. На следующей день, кроме Москвы и Подмосковья, они затронут Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области.

20 ноября Гидрометцентр сообщил о гололедице в Москве в этот день. Днем синоптики обещают в столице от –3 до –1 градуса, ночью — похолодание вплоть до 6 градусов мороза. Также прогнозируется ветер восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с и атмосферное давление на уровне 750 мм рт. ст.