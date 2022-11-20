Синоптики предупредили москвичей о гололедице 20 ноября

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и от 3 градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье, 20 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от -3 до -1 градусов, ночью — похолодание вплоть до 6 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от -6 до -1 градусов в дневное время суток и до 9 градусов ниже нуля — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне, 19 ноября, в ГУ МЧС по Москве призвали жителей города соблюдать осторожность из-за гололедицы, что в особенности касается автомобилистов. Так, ведомство рекомендовало носить нескользящую обувь с толстой подошвой, не передвигаться вблизи проезжей части, а также не перебегать дорогу в неположенном месте.