Лондон предупредил о попадании поставленного Киеву оружия террористам

Из-за больших поставок оружия на Украину существует риск его дальнейшего попадания в руки террористов. Об этом заявил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар в воскресенье, 20 ноября. Он добавил, что обсуждал данный вопрос со своими украинскими коллегами. По его словам, пока подобных случаев не зафиксировано, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.