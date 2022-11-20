Эрдоган назвал «бесконечной» цену за попытки изоляции России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил возможные последствия от изоляции России для европейских стран, заявив, что цена для них «будет бесконечной». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

«Цена будет бесконечной», — заявил турецкий лидер в ответ на вопрос о попытках изолировать РФ.

Накануне, 19 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС), заразившись «аномальным политическим вирусом», решил самоизолироваться от РФ. При этом она отметила, что большинство государств не готово идти за Брюсселем, который возвращает мир к временам раскола.

Таким образом она отреагировала на сообщения о планах ЕС пересмотреть основы политики в отношении РФ. Так, 14 ноября портал EURActiv сообщил, что страны Евросоюза начали обсуждать будущее своих отношений с Россией из-за нового свода принципов взаимодействия с Москвой, который озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он предложил обсудить международную изоляцию и введение ограничительных мер в отношении России.

Также в тот день Боррель заявил, что ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России. По его словам, работа по санкциям сейчас идет на техническом уровне.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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