В ЕС начали обсуждать будущие отношения с Москвой

Страны Евросоюза (ЕС) начали обсуждать будущее своих отношений с Россией из-за нового свода принципов взаимодействия с Москвой, который ранее озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом 14 ноября пишет портал EURActiv, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

В материале утверждается, что характер отношений Брюсселя и Москвы определяли пять принципов политики ЕС, однако после начала спецоперации на Украине многие из них перестали действовать.

Новый свод принципов взаимодействия с Москвой, озвученный Боррелем, предлагает международную изоляцию и введение ограничительных мер в отношении России.

Также планируется уделить внимание ряду вопросов, ставших актуальными после начала конфликта на Украине — поддержка гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ внутри и за пределами России

Теперь, резюмируется в материале, страны приступят к детальному обсуждению новых принципов.

Также 14 ноября Боррель заявлял, что ЕС пока не готов пока обсуждать новые санкции против России. По его словам, работа по санкциям сейчас идет на техническом уровне.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент Путин объявил 24 февраля.

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