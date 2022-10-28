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Орбан заявил о попадании Евросоюза в яму из-за санкций против России

Премьер Венгрии Орбан сравнил санкции Брюсселя против РФ с вырытой ямой, в которую угодил ЕС
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Фото: ТАСС/Zuma
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Антироссийские санкции Евросоюза сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них. Об этом заявил в пятницу, 28 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

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«Санкции не сработали так, как того ожидали в Брюсселе, когда их вводили. Мы придумали план вырыть русским яму, в которую они попадут. Однако затем сами угодили в эту яму и теперь должны решить, что делать. ЕС говорит продолжать копать. Это не кажется разумным», — сказал он.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Глава государства отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения. Это в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере.

16 октября стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

Ранее в октябре Орбан заявлял, страны Европы разделены по вопросу целесообразности проведения санкционной политики в отношении России. Он подчеркнул, что санкции против РФ не были введены демократическим путем, решение приняли бюрократы и брюссельская элита.

7 октября премьер Венгрии заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Он отметил, что санкции не оправдали возложенных на них надежд и Европа из-за них «медленно истекает кровью».

В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

Также Орбан говорил, что Евросоюзу необходимо откровенно обсудить с Соединенными Штатами тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения и стоит ли продолжать рестрикционную политику.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

6 октября ЕС принял новый пакет антироссийских санкций, которые вступили в силу с 7 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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