Орбан указал на разделенность Европы по вопросу антироссийских санкций

Страны Европы разделены по вопросу целесообразности проведения санкционной политики в отношении России. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал он, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Лидер Венгрии добавил, что изменение санкционной политики Евросоюза (ЕС) могло бы снизить цены вдвое.

«Если бы в Евросоюзе поняли, что надо менять санкционную политику, цены в Европе упали бы вдвое», — подчеркнул Орбан.

Ранее, 7 октября, Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Он отметил, что санкции не оправдали возложенных на них надежд и Европа из-за них «медленно истекает кровью».

В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

Также Орбан говорил, что Евросоюзу необходимо откровенно обсудить с Соединенными Штатами тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения и стоит ли продолжать рестрикционную политику.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

6 октября ЕС принял новый пакет антироссийских санкций, которые вступили в силу с 7 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка.

В начале сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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