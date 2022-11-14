В ЕС заявили об отсутствии планов ввода новых санкций против РФ в ближайшее время

Европейский союз (ЕС) не готов пока обсуждать новые санкции против России. Об этом заявил журналистам в понедельник, 14 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что работа по санкциям сейчас идет на техническом уровне.

«Не сегодня. Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», — сообщил Боррель, отвечая на вопрос о новых санкциях против РФ.

Глава евродипломатии добавил, что на встрече страны ЕС также изучат уровень участия Белоруссии в военной операции РФ на Украине в контакте с белорусской оппозицией.

Также Боррель сообщил, что ЕС запускает миссию по тренировке украинских военных на территории европейских стран в рекордные сроки.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

5 октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Ранее, в начале сентября, президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны. Путин отметил, что ЕС не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Кроме того, «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом все вернется назад».

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент Путин объявил 24 февраля.

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