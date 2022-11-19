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Захарова указала на заражение Евросоюза «политическим вирусом»

Захарова: ЕС, заразившись «политическим вирусом», решил самоизолироваться от России
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Евросоюз, заразившись «аномальным политическим вирусом», решил самоизолироваться от Российской Федерации. Об этом сообщила 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Таким образом она отреагировала о планах ЕС пересмотреть основы политики в отношении РФ.

По ее словам, подобная риторика звучит в расчете на раскачивание ситуации внутри России, зачистку информационного поля ЕС от альтернативных точек зрения, насаждение западноцентричных правил и изоляцию России.

«Последнее — это «идея фикс», ставшая для ЕС настоящей самоцелью — бесперспективной и несущей исключительно издержки для стран Евросоюза и их граждан, вынужденных оплачивать стратегические просчеты своих политиков из собственного кармана», — приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.

Она добавила, что большинство государств не готовы идти за Брюсселем, который возвращает мир к временам раскола.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России являются шагом к войне.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 17 ноября заявил, что противники Российской Федерации ищут любой предлог, чтобы усилить давление на Москву.

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