Захарова указала на заражение Евросоюза «политическим вирусом»
Евросоюз, заразившись «аномальным политическим вирусом», решил самоизолироваться от Российской Федерации. Об этом сообщила 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала о планах ЕС пересмотреть основы политики в отношении РФ.
По ее словам, подобная риторика звучит в расчете на раскачивание ситуации внутри России, зачистку информационного поля ЕС от альтернативных точек зрения, насаждение западноцентричных правил и изоляцию России.
«Последнее — это «идея фикс», ставшая для ЕС настоящей самоцелью — бесперспективной и несущей исключительно издержки для стран Евросоюза и их граждан, вынужденных оплачивать стратегические просчеты своих политиков из собственного кармана», — приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
Она добавила, что большинство государств не готовы идти за Брюсселем, который возвращает мир к временам раскола.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России являются шагом к войне.
Замглавы МИД России Сергей Рябков 17 ноября заявил, что противники Российской Федерации ищут любой предлог, чтобы усилить давление на Москву.