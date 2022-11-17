Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации

Противники России ищут любой предлог, чтобы усилить давление на Москву. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию западных стран на инцидент с падением ракеты в Польше.

«Нам понятно, что наши противники ищут любой повод, предлог, для того чтобы усилить нажим, двигаться по пути эскалации», — сказал Рябков в интервью RTVI.

Он также добавил, что в своем военном планировании Россия исходит из новой роли США в конфликте на Украине. Дипломат предостерег Вашингтон от превращения в сторону конфликта и не исключил полного разрыва отношений, отметив, что это не в интересах РФ.

Ранее, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Украина обвинила в произошедшем Россию и призвала НАТО к жесткой реакции. Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что упавшая ракета не принадлежала Украине и не была запущена с ее территории. Однако позднее он заявил, что не уверен на 100% в том, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось также заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Впоследствии страны НАТО после совещания отметили, что склоняются к тому, что ракеты принадлежат ПВО Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Помимо этого, в Москве заявили, что спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил (ВС) РФ к произошедшему являются намеренной провокацией. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнуло, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.