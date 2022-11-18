Орбан назвал санкции Евросоюза против России шагом к войне

Санкции Евросоюза против России являются шагом к войне. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Сторонники санкций становятся на позицию одной из сторон и делают шаг к войне. Очевидно, что мы приближаемся к столкновению», — сказал он в интервью радио Kossuth.

По его словам, действия Европы опасны и, для того чтобы урегулировать конфликт, нужно проводить переговоры, а не вводить санкции.

16 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены.

До этого, 28 октября, Орбан сообщил, что антироссийские санкции Евросоюза сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них.

До этого, 5 октября, ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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