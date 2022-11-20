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Министр ВС Франции признал поступающие от сограждан вопросы о поставках Киеву

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что ему приходится слышать от сограждан вопросы о том, почему их страна должна поставлять оружие Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche, опубликованном 20 ноября.

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«Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, то в моем избирательном округе — департаменте Эр — люди задают мне вопрос: «Почему мы должны помогать Украине?» — заявил Лекорню.

В ответ он заявляет, что это необходимо для защиты ценностей Франции.

«Если мы хотим защищать наши ценности — я это говорю правым и левым политическим силам, — то мы должны помогать украинцам защищать их границы, другими словами, суверенитет», — приводятся слова Лекорню в интервью.

Ранее Лекорню сообщил, что за последнее время Украина получила от Франции два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Также Париж передал Киеву две реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам Лекорню, теперь Украина просит радары.

Он также отметил, что Франция является одним из крупнейших доноров, оказавшим помощь Украине на €550 млн.

1 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Как на своей странице в Twitter добавил Зеленский, в ходе телефонного разговора были приняты решения по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Париж отправит Киеву Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине РСЗО.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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