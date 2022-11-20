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Два человека пострадали при обстреле ВФУ Павловки

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали два человека. Об этом 20 ноября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

14 ноября Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Павловки. Отмечалось, что успеха удалось добиться в результате упорных боев.

На следующий день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных в ходе боев за освобожденную Павловку.

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов 10 ноября отметил, что украинские войска предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям» 15 ноября, что в боях за Павловку отметились подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты. Морская пехота России, особенно Тихоокеанского флота в лице 155-й и 40-й бригад, демонстрирует в спецоперации фантастическое мужество и героизм, подчеркнул он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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