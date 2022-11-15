Военный эксперт рассказал о значении взятия Павловки в ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) создали два десятка сильных опорных пунктов в Павловке и рядом с ней, каждый из которых пришлось зачищать с упорными боями, рассказал «Известиям» 15 ноября военный историк Дмитрий Болтенков.

«Сейчас на этом направлении российские войска пытаются ударами через Павловку и Водяное окружить город Угледар. ВФУ предпочитают не оставаться в «котлах», и при угрозе окружения будут вынуждены оставить этот важный город. Затем можно будет продолжить наступление в сторону Кураховского водохранилища», — сказал Болтенков.

По словам эксперта, в боях в этом районе отметились подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты. Морская пехота России, особенно Тихоокеанского флота в лице 155-й и 40-й бригад, демонстрирует в спецоперации фантастическое мужество и героизм, отметил он.

«На мой взгляд, пора рассмотреть вопрос о присвоении им почетных наименований, как это было в годы Великой Отечественной войны. «Черные береты» — хорошо подготовленные и высокомотивированные подразделения, натренированные вести бой в городе, который считается сложнейшим видом боевых действий. Это по-настоящему элитная пехота, без кавычек», — добавил Болтенков.

О взятии Павловки сообщили 14 ноября в Минобороны. В ведомстве пояснили, что российские войска достигли здесь, на подступах к городу Угледар, успеха в результате упорных боев.

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Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка