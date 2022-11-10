Военкор Семен Пегов сообщил об установлении ВС РФ контроля над Павловкой

Военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в четверг, 10 ноября, сообщает о взятии Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Противник после водружения в населенном пункте флагов ДНР и РФ прямо сейчас предпринимает попытки вернуть утраченные позиции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в четверг стало известно о прорыве укрепрайона ВСУ у Павловки морскими пехотинцами Краснознаменного Тихоокеанского флота (ТОФ). Значительное число личного состава, получившего ранения в первые дни штурма батальонного района обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже вернулось в строй.

155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ на данном направлении выполняет задачи во взаимодействии с военнослужащими приморского добровольческого батальона «Тигр» и подразделениями Народной милиции ДНР.

9 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что в районе Павловки идут тяжелые бои. Без полного освобождения села продвижение в Угледаре будет даваться сложно. Освобождение Угледара, в свою очередь, является важным, благодаря этому можно будет отодвинуть противника от Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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