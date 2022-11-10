Морские пехотинцы ТОФ прорвали укрепрайон ВСУ у Павловки в ДНР

Минобороны России публикует кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южно-донецком направлении специальной военной операции.

Отмечается, что штурмовые отряды морских пехотинцев при помощи военных и взаимодействующие с ними подразделения прорвали глубоко эшелонированный, хорошо укрепленный район обороны противника у населенного пункта Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Бригада наступает в назначенной полосе, начала освобождать населенный пункт Павловка, ведет тяжелые бои. Матросы, гвардейцы дерутся достойно, освобождая квартал за кварталом. Особенно хорошо показали себя добровольцы мобилизационного резерва, действующие наравне с военнослужащими бригады. Освобождение населенного пункта идет по план», — сказал военнослужащий 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Варяг».

Он добавил, что значительное количество личного состава, получившего ранения в первые дни штурма батальонного района обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже вернулись в строй. В районе Павловки морскими пехотинцами также было уничтожено три воздушные цели, одна из которых украинский штурмовик Су-25.

Таким образом, заключил «Варяг», в настоящее время 70% населенного пункта уже находится под контролем военнослужащих бригады и военнослужащих ДНР.

Как рассказал военнослужащий ПВО бригады с позывным «Хищник», были произведены захват цели и пуск ракеты после того, как самолет противника уже отработал тепловыми ловушками и уходил к своему аэродрому.

«Проследил как ракета попала по цели. Цель взяла крен, ушла в пике и разбилась о землю», — указал солдат.

155-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ на данном направлении выполняет задачи во взаимодействии с военнослужащими Приморского добровольческого батальона «Тигр» и подразделениями народной милиции ДНР.

Ранее, 9 ноября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил, что российские военные возобновили наступательные действия на отдельных направлениях. Он отметил, что на донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что тяжелые бои идут в районе Павловки. Без полного освобождения Павловки затруднительно будет продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара в свою очередь является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, указал он.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».