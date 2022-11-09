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ВС РФ возобновили наступательные действия на отдельных направлениях

Суровикин: ВС РФ возобновили наступательные действия на отдельных направлениях
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы (ВС) России возобновили наступательные действия на отдельных направлениях. Об этом заявил в среду, 9 ноября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», — сказал он.

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По его словам, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, украинские войска не оставляют попыток наступления. При этом российская армия своевременно пресекает все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидирует вклинения в оборону.

«В районе Времевского выступа подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике», — добавил Суровикин.

Он также отметил, что потери российских войск в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили украинскую контратаку на южнодонецком направлении, которая была нацелена на замедление наступательных действий российских войск. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта затруднительно будет продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара, в свою очередь, является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, отметил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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