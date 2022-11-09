ВС РФ уничтожили более 60 украинских боевиков на купянском направлении

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей», — заявил он на брифинге.

Также Конашенков рассказал об отражении украинской контратаки на южно-донецком направлении, которая была нацелена на замедление наступательных действий российских войск.

«Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля», — заявил представитель Минобороны.

Ранее в этот врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта затруднительно будет продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара в свою очередь является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, отметил он.

7 ноября в Народной милиции ДНР сообщили о полной зачистке Донецкого аэропорта от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что противник был отброшен за трассу М-4, в настоящее время территория находится под контролем российских военных и защищена.

В тот же день российские военные рассказали о пресечении атак боевиков новой техникой в ДНР. В бою российские военнослужащие применяют новый образец вооружения — противотанковый ракетный комплекс «Корнет», способный не только поражать бронетехнику, но и вскрывать блиндажи и опорные пункты.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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