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ВС РФ уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за Павловку

Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за Павловку
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска уничтожили до 1,4 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за освобожденную Павловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, два самолета Су-25 Воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», — сказал он.

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В ведомстве добавили, что ВС РФ также уничтожили шесть артиллерийских орудий, включая две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей и 28 беспилотников.

По словам Конашенкова, российская армия продолжает наступательные действия.

Накануне ведомство сообщило о полном освобождении Павловки. Отмечалось, что успеха удалось добиться в результате упорных боев.

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов 10 ноября отметил, что украинские войска предпринимают попытки вернуть утраченные позиции.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям» 15 ноября, что в боях за Павловку отметились подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты. Морская пехота России, особенно Тихоокеанского флота в лице 155-й и 40-й бригад, демонстрирует в спецоперации фантастическое мужество и героизм, подчеркнул он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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