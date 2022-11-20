Министр ВС Франции призвал точнее оценивать происходящее после инцидента в Польше

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню призвал более точно оценивать происходящие события во избежание их ложной интерпретации на фоне ситуации с падением украинской ракеты на территории Польши. Соответствующее заявление он сделал в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, опубликованному 20 ноября.

Он отметил, что эскалация конфликта может возникнуть достаточно легко, поэтому важно сохранять спокойствие и точно интерпретировать происходящее во избежание любых ложных оценок.

«Наша военная разведка вела соответствующую работу со вторника в координации с США и Великобританией. <…> Президент Франции (Эммануэль Макрон. — Ред.) немедленно проконсультировался с коллегами, и они вместе определили позицию, которую необходимо занять», — сообщил Лекорню.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, стало известно 15 ноября. Некоторые страны сразу же обвинили в этом РФ, однако позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.

17 ноября обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон указал, что скептицизм Зеленского в отношении того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Олсон отметил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Киев непричастен к инциденту с падением ракеты в Польше.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются нежеланием Европы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ.