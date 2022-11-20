Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона

Власти Украины готовы обеспечить эвакуацию жителей правобережной части Херсонской области. Об этом заявила в субботу, 19 ноября, вице-премьер страны Ирина Верещук.

По ее словам, каждый желающий может уехать в другие регионы, а государство обеспечит «доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее».

«Государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом», — приводит ее слова «Укринформ».

Верещук рассказала о составлении списков желающих эвакуироваться и разработке маршрутов вывоза людей в западные части страны через Николаев и Кривой Рог.

Она также отметила, что эвакуация не будет массовой и необходима из-за сложностей, которые могут возникнуть у населения в зимний период.

12 ноября в Херсоне объявили о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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