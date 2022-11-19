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Источник сообщил об освобождении Александра Волги от должности мэра Энергодара

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Мэр Энергодара Александр Волга указом властей Запорожской области освобожден от должности. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил источник «Известий».

В Энергодаре расположены крупнейшая в Европе АЭС — Запорожская атомная электростанция — и самая большая на Украине ТЭС, вырабатывающая 26,5% электроэнергии страны.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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