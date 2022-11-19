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Подозреваемый в убийстве женщины в Москве объяснил свой поступок

Подозреваемый в убийстве женщины в Москве назвал измену причиной содеянного
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Фото: СК РФ
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Подозреваемый в убийстве 29-летней женщины в Москве рассказал 19 ноября, что сделал это из-за измены.

«Изменила мне», — сказал он в ходе допроса, зафиксированного на видео, распространенное столичным Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России.

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Подозреваемым является 25-летний Шохрухбек Каримов. В ходе допроса он полностью признал свою вину и рассказал, как совершил преступление. В столичном СК сообщали, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой с множественными колото-резаными ранениями было найдено накануне вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте. Момент убийства попал на видео.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что убитая перед случившимся обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследуют, однако его личность раскрывать она не хотела.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

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