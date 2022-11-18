Убийство 29-летней девушки в Москве попало на видео

Опубликованы кадры убийства девушки на юго-западе Москвы. Соответствующее видео есть в распоряжении «Известий» в пятницу, 18 ноября.

На записи видно, как неизвестный подходит к жертве, наносит несколько ударов и затем скрывается.

Тело девушки 1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями было найдено ранее в этот день вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Как рассказал источник «Известий», на теле девушки зафиксировали не менее четырех ножевых ранений. Предположительно, она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за день до гибели она обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали на сообщение, но преследователя не обнаружили.

Подруга убитой рассказала, что ее мог убить неадекватный молодой человек, который был в нее влюблен. Личность подозреваемого установлена, его разыскивают. По данным «Известий», это Шохрухбек Каримов.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.