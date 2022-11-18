Подруга убитой на юге Москвы девушки назвала возможного убийцу

Подруга убитой на Севастопольском проспекте Москвы девушки рассказала, что ее мог убить неадекватный молодой человек, который был в нее влюблен.

По ее словам, мужчина вел себя неадекватно и постоянно проявлял к ней интерес. Она называла его Шуриком, ему около 23 лет.

«Они расстались, где-то полгода встречались. Если это вообще можно назвать отношениями», — рассказала девушка.

По ее словам, познакомились они на работе. Она также подтвердила информацию, что девушка обращалась в полицию с заявлением, что за ней кто-то следит.

Кроме того, как рассказала одна из соседок убитой, никакого шума в подъезде она не слышала, кроме того, что многие жильцы хлопали дверями, в остальном всё было тихо.

По предварительным данным, девушка снимала жилье в Москве, а сама приехала в столицу из Донецка.

Убитую обнаружили 18 ноября вблизи ее дома прохожие. На теле было не менее четырех колото-резаных ранений.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что за день до гибели она обращалась в полицию с сообщением о преследовании. По данным собеседника «РИА Новости», девушка работала в продуктовом магазине в Бирюлево на улице Булатниковская. Позвонив в полицию, женщина сообщила, что знакомый подстерегает ее на улице и ей страшно выходить.

Полиция официальных комментариев по поводу обращения девушки еще не давала. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».