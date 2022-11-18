Убийство девушки в Москве в районе метро Зюзино. Главное
В Москве над девушкой совершили кровавую расправу — ее тело нашли на Севастопольском проспекте с множественными колото-резаными ранениями. Источники сообщают, что незадолго до гибели 29-летняя жертва обращалась в полицию. Сумку девушки убийца не тронул, его мотивы неизвестны. Подробности расследования — в материале «Известий».
Убитую обнаружили 18 ноября вблизи ее дома прохожие. На теле было не менее четырех колото-резаных ранений. По некоторым данным, девушка приехала в столицу из Донецка.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что за день до гибели она обращалась в полицию с сообщением о преследовании. По данным собеседника «РИА Новости», девушка работала в продуктовом магазине в Бирюлево на улице Булатниковская. Позвонив в полицию, женщина сообщила, что знакомый подстерегает ее на улице и ей страшно выходить.
Прибывшие на место полицейские не обнаружили преследователя.
При этом источник «Известий» уточнил, что девушка незадолго до убийства рассталась с ухажером, который был способен на неадекватные действия. Речь идет о коллеге убитой, их роман длился примерно полгода. Местоположение мужчины пока не известно.
Полиция официальных комментариев по поводу обращения девушки еще не давала. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».