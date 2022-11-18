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В Москве на улице нашли тело убитой женщины

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Фото: Прокуратура города Москвы
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Тело женщины 1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями найдено вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Следователи работают на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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В столичной прокуратуре отметили, что ход расследования находится на контроле ведомства.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

По данным источника «Известий», на теле женщины зафиксировали не менее четырех ножевых ранений, ее обнаружили прохожие. Сколько времени она пролежала на улице, пока неизвестно. Предположительно, женщина приехала из Донецка.

12 ноября на юго-западе Москвы в мусорном баке нашли тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Личность погибшего устанавливается. Вблизи места происшествия задержан подозреваемый 1999 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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