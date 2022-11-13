Тело зарезанного мужчины нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в мусорном баке нашли тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 13 ноября пресс-служба столичного Следственного комитета.

Отмечается, что накануне вечером в мусорном контейнере вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой, обнаружили тело изрезанного мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В короткие сроки, благодаря оперативной и слаженной работы следователей столичного Следственного комитета, а также сотрудников ОМВД России по Ломоносовскому району г. Москвы и подразделения Росгвардии г. Москвы, вблизи места происшествия задержан подозреваемый 1999 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», — добавили в ведомстве.

Также следователи отметили, что на месте работают криминалисты. В ходе осмотра обнаружено орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее, 5 ноября, суд в Москве избрал в отношении 89-летнего мужчины, который убил свою жену и расчленил ее. Как сообщила столичная прокуратура, мужчина пробудет под стражей до 3 января 2023 года.

Двумя днями ранее, 3 ноября, в столице около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», под окнами жилого дома нашли человеческую руку, две ноги и голову.